Banca Mediolanum, Standard Ethics alza il rating ESG

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) di, big italiano del risparmio gestito, a "" dal precedente "EE-" con Outlook Positivo. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che, nel corso degli ultimi 12/24 mesi, Banca Mediolanum ha rafforzato il proprio impegno in ambito(E) con un processo di due diligence per il monitoraggio dei rischi climatico-ambientali relativi ai fornitori, esteso ai portafogli di investimento e alle politiche creditizie della Banca, inclusi i mutui green.In riferimento alla dimensione(S), sono state promosse iniziative nell'ambito Diversity & Inclusion, attraverso la promulgazione di una Policy Anti-Harassment e l'ottenimento della certificazione UNI/PdR per la Parità di Genere.Lato(G), BancaMediolanum ha proseguito il percorso di adesione ai principali framework internazionali di finanza sostenibile. Si registrano particolari iniziative dedicate all'innovazione digitale e alla promozione di prodotti e servizi a favore della clientela – anche tramite il ruolo dei Family Banker e del loro radicamento territoriale.La, la rendicontazione extra-finanziaria e lo ESG Risk Management, sono allineati alle buone pratiche di settore.Ilè costituito in maggioranza da consiglieri indipendenti e raggiunge la parità di genere. La banca è allineata alle indicazioni provenienti dall'Onu, dall'Ocse e UE in materia di Sostenibilità. La visione di lungo periodo è positiva.