Boeing decolla a Wall Street con accordo su sciopero

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,79%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia dell'accordo provvisorio raggiunto, con il sindacato International Association of Machinists and Aerospace Workers, che potrebbe porre fine a uno sciopero in corso da settimane. Il produttore di aerei presenterà i risultati di bilancio questa settimana.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 163,4 USD. Primo supporto individuato a 158,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 168,5.