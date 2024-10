Genesys deposita documenti in via confidenziale per IPO a Wall Street

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nell'Experience Orchestration basata su intelligenza artificiale in cloud, ha presentato in via riservata alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un'Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. L'offerta pubblica iniziale èe di altro tipo, e al completamento del processo di revisione della SEC.Genesys consente adi migliorare la fedeltà e i risultati aziendali creando le migliori esperienze per i propri clienti e dipendenti attraverso Genesys Cloud, piattaforma di orchestrazione dell'esperienza basata sull'intelligenza artificiale.Genesys ha chiuso ildell'esercizio 2025 (al 31 luglio 2024) con 1,6 miliardi di dollari di entrate annuali ricorrenti (ARR), crescendo di oltre il 35% anno su anno con una domanda eccezionale per le sue capacità di intelligenza artificiale.