Sanofi e CD&R trattano in esclusiva su Opella. Valutata 16 miliardi di euro

Sanofi

(Teleborsa) -, gruppo farmaceutico francese, e CD&R, società statunitense di private equity, hanno delineato un piano per alimentare le ambizioni di Opella come campione globale di assistenza sanitaria per i consumatori con sede in Francia.per la potenziale vendita e acquisto di unain Opella, dopo l' annuncio sull'avvio di trattative due settimane fa Sanofi, che intende concentrarsi su farmaci e vaccini innovativi, rimarrebbe un azionista significativo che sosterrebbe Opella nella sua futura crescita e nel suo percorso verso l'indipendenza. Si prevede cheparteciperà come azionista di minoranza con unaCon sede in Francia, Opellastrategici e quattro centri di sviluppo scientifico e innovativo. Con un portafoglio di marchi iconici, come Allegra, Doliprane e Dulcolax, Opella è già la terza azienda al mondo nel mercato dei farmaci da banco e delle vitamine, minerali e integratori (OTC e VMS), servendo oltre mezzo miliardo di consumatori in tutto il mondo.La valutazione di Opella si basa su un, corrispondente a circa 14 volte l'EBITDA stimato per il 2024. L'offerta di CD&R è vincolante e completamente finanziata. Il closing della transazione avverrebbe al più presto nel secondo trimestre del 2025."Il nostro partner scelto CD&R ha dimostrato capacità uniche nel settore dei consumatori, con profondi valori di rispetto per i dipendenti, i clienti, le comunità in cui operano e l'ambiente - ha commentato- Diamo inoltre il benvenuto a Bpifrance come sostenitore del percorso di sviluppo di Opella. Allo stesso tempo, Sanofi può concentrarsi ancora di più nel fornire soluzioni innovative ai pazienti affetti da malattie o virus debilitanti o potenzialmente letali come RSV, BPCO o sclerosi multipla".Sanofi prevede di ricevere un pagamento in contanti al closing. I proventi verrebbero utilizzati in linea con le attuali priorità di allocazione del capitale di Sanofi, comprese le distribuzioni agli azionisti. Le, inclusa la valutazione selettiva di opportunità di crescita esterna per accelerare ulteriormente la trasformazione in corso in una società biofarmaceutica. Sanofi intende mantenere il suo attuale solido rating creditizio.