Walt Disney, James Gorman nuovo presidente. Scelta del CEO nel 2026

(Teleborsa) - Il board di, colosso statunitense dell'intrattenimento, ha, con decorrenza. Succederà a Mark Parker, che lascerà il consiglio Disney il 2 gennaio dopo nove anni di servizio.Gorman è presidente esecutivo die ha annunciato che cederà questo ruolo a dicembre 2024. In precedenza, Gorman hadal 2010 al 2023 e di presidente dal 2012 al 2023. È entrato a far parte dell'azienda nel 2006 ed è stato nominato co-presidente nel 2007. Prima di entrare in Morgan Stanley, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Merrill Lynch ed è stato socio senior presso McKinsey."James Gorman è un leader stimato che è diventato una voce inestimabile nel consiglio di amministrazione della Disney da quando è entrato a far parte all'inizio di quest'anno e sono estremamente lieto che abbia accettato di assumere il ruolo di presidente alla mia partenza - ha affermato Parker, che è presidente esecutivo di- Grazie alla sua vasta esperienza, James, che rimane una priorità assoluta per il consiglio".Ildel consiglio si è riunito sei volte nell'esercizio 2024, interagendo costantemente con l'intero consiglio sulla sostanza delle decisioni da prendere. Il comitato e il consiglio continuano a esaminare i candidati interni ed esterni."Una priorità critica che abbiamo di fronte è nominare un- ha affermato Gorman - Questa tempistica riflette i progressi che il comitato e il consiglio stanno facendo e consentirà ampio tempo per una transizione di successo prima della conclusione del contratto di Bob Iger a dicembre 2026".