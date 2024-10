WIIT, nuovo contratto quinquennale nel settore manifatturiero

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha firmato un nuovo contratto della durata di 5 anni per un valore complessivo di circa 2,8 milioni di Euro,Il Cliente, spiega una nota, ha scelto WIIT proprio per l’elevata resilienza e affidabilità garantita dal modello di Secure Cloud dell’azienda, l’unico Cloud Provider in Europa a vantare 3 data center certificati Tier IV da Uptime Institute. Infatti, grazie alla sua presenza consolidata in più Region, tra cui Italia, Germania e Svizzera, e alla sua rete di data center con i più elevati standard di sicurezza, WIIT è in grado di garantire ai propri clienti l’erogazione ininterrotta dei servizi, anche in caso di eventi critici come i cyber attacchi, oggi la principale causa di fermo dei sistemi.L’accordo siglato prevede ladel Cliente nel Cloud di WIIT. Tale applicazione critica, sarà gestita e ospitata con altissima resilienza e affidabilità all’interno della Premium Zone nella Region Italy North-West. Il Cliente ha inoltre scelto l’attivazione della funzionalità di Disaster Recovery, erogata dalla Premium Zone della Region Germany West, che assicurerà continuità operativa, resilienza e fruibilità, fattori essenziali per supportare i processi di business critici.“Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo contratto siglato con una primaria azienda nel settore manifatturiero, che, ancora una volta,capace di rispondere alle stringenti esigenze di sicurezza, solidità e performance richieste da settori fortemente regolati come questo.” ha commentato