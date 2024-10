BFF, collocato social bond da 300 milioni di euro. Domanda 2,2 volte l'offerta

BFF Bank

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo

UBS

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, hasocial unsecured senior preferred per un ammontare complessivo die con scadenza pari al 30 marzo 2028 (con opzione di rimborso anticipato al 30 marzo 2027) a un tasso fisso del 4,875% annuo, come parte del Programma EMTN da 2,5 miliardi.Le obbligazioni sono state collocate a un(corrispondente a uno spread di 262,2 punti base sul tasso mid-swap di riferimento) pagabile annualmente e sono destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero.Tale emissione, coerente con il piano di funding della banca, è stata realizzata, obbligatori per BFF dal 1 gennaio 2025.L'operazione ha fatto registrare complessivamente unasuperiore a 670 milioni di euro, pari a circa, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali."Prosegue, con questa seconda emissione nell'ambito del Social Bond Framework, l'iniziativa rivolta agli investitori che desiderano contribuire agli obiettivi di sostenibilità del gruppo, raggiungendo allo stesso tempo i loro target di investimento responsabile - ha commentato il- La domanda elevata e il risultato ottenuto in termini di rendimento confermano apprezzamento da parte degli investitori nei confronti del nostro credito e delle nostre strategie sul mercato dei capitali che hanno consentito di raggiungere con anticipo il rispetto di requisiti normativi MREL, in vigore per la Banca da gennaio 2025".L'operazione di collocamento è stata curata dain qualità di