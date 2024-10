L'Oreal, vendite 9 mesi salgono a 32,4 miliardi di euro nonostante calo in Cina

L'Oreal

(Teleborsa) -, colosso francese della bellezza e dei cosmetici, ha chiuso idel 2024 conpari a 32,40 miliardi di euro, in crescita del +6%., ovvero sulla base di una struttura comparabile e tassi di cambio identici, le vendite sono cresciute del +6%. L'impatto netto delleè stato del +2,1%. La crescita acostanti è stata del +8,1%.Crescita in tutte lecon L'Oréal Luxe che ha accelerato per il terzo trimestre consecutivo, Professional Products che ha mantenuto il ritmo.L'Oreal ha registrato una crescita in tutte le, ad eccezione dell'Asia settentrionale, dove le condizioni operative nell'ecosistema cinese rimangono difficili. Le vendite nell'Asia settentrionale sono diminuite del 6,5% nel terzo trimestre."Nella, il mercato della bellezza, già negativo nel secondo trimestre, ha continuato a deteriorarsi, influenzato dalla scarsa fiducia dei consumatori - si legge nella nota - In tale contesto, le vendite sono diminuite low single-digit nei primi nove mesi".