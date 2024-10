Adidas, attesa per i risultati. Analisti Barclays fiduciosi

Adidas

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,86%, con gli investitori in attesi di conoscere i risultati trimestrali che saranno diffusi dalla società, il prossimo 29 ottobre.In particolare, gli analisti diaffermano che "dopo la pubblicazione 'ad hoc' del 15 ottobre, in cui sia il fatturato del terzo trimestre (+14% cFX ex Yeezy) sia l'EBIT (598 milioni di euro) sono stati pienamente in linea con le nostre stime, ci attendiamo ulteriori prove di successo e un aumento dopo il terzo trimestre".La società ha anche aumentato le sue previsioni per l'anno fiscale 24, prevedendo ora una crescita del fatturato dell'intero anno al 10% e un EBIT di 1,2 miliardi di euro.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 216,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 219,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 214,5.