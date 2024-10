Coca-Cola migliora guidance su ricavi dopo terzo trimestre sopra le attese

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha chiuso ildel 2024 condiminuiti dell'1% a 11,9 miliardi di dollari (superando le attese degli analisti per 11,6 miliardi di dollari) e i ricavi organici (rettificati) in crescita del 9%.Il, che include voci che incidono sulla comparabilità, è stato del 21,2% rispetto al 27,4% dell'anno precedente, mentre il margine operativo comparabile (rettificato) è stato del 30,7% rispetto al 29,7% dell'anno precedente.L'EPS è diminuito del 7% a 0,66 dollari, mentre l'(rettificato) è cresciuto del 5% a 0,77 dollari (superando le attese degli analisti per 0,74 dollari)."La nostra attività continua a- ha affermato il- Siamo incoraggiati dalle nostre prestazioni annuali e dalla capacità del nostro sistema di gestire le sfide a breve termine, pur rimanendo concentrati sulle opportunità di crescita a lungo termine".Per l'intero 2024, la societàdi generare una crescita organica dei ricavi (rettificati) di circa il 10%, che consiste in una performance operativa nella fascia alta del modello di crescita a lungo termine della società e nell'impatto sui prezzi previsto di una serie di mercati che stanno sperimentando un'inflazione intensa (rispetto alla precedente previsione di un aumento del 9-10%). La società prevede di generare una crescita dell'EPS neutrale rispetto alla valuta comparabile (rettificato) del 14%-15%; inoltre, prevede una crescita dell'EPS (rettificato) comparabile del 5%-6%, rispetto a 2,69 dollari nel 2023.