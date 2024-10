Juventus scivola in Borsa dopo sconfitta casalinga con lo Stoccarda

Juventus

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche esibisce una flessione del 7,14%: la Vecchia Signora esce malissimo dalla sfida interna, in Champions, contro lo Stoccarda che passa (0-1) nel recupero con l’atalantino El Bilal Toure.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,504 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,394. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,614.