Eventi e scadenze del 24 ottobre 2024

Mercoledì 16/10/2024

(Teleborsa) -- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 19 edizione presenterà oltre 100 film provenienti da 29 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Cali, Colombia - All'evento si riuniranno leader mondiali, rappresentanti di governi, capi di Stato, associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, per promuovere strategie globali per proteggere gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile- Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Washington, D.C. e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Pescara - La Riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Tajani. La Presidenza italiana concentrerà i lavori su tre tematiche prioritarie: sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e investimenti sostenibili, salute globale- 16° Summit annuale dei capi di stato e di governo dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), oltre al primo incontro dei nuovi membri, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti. Si svolgerà a Kazan, in Russia- Il 4° vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si svolgerà a Washington- Festival della Scienza di Genova: 22ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali- Bologna - Il Presidente Mattarella interviene alla Biennale dell'economia cooperativa e alla cerimonia in occasione del 70° anniversario della Fondazione per le Scienze religiose- Sistema dei pagamenti- Palazzo Re Enzo, Bologna - Importante momento pubblico di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia, organizzato da Legacoop, che coinvolge rappresentanti nazionali e internazionali delle istituzioni e della politica, economisti, esponenti della cultura, per un confronto sulla cooperazione, l’economia sociale, il welfare e il lavoro. Sarà presente il Presidente Mattarella10:00 -- Aula Magna della Sapienza Università di Roma - Per celebrare i 50 anni della CONSOB, si terrà una giornata di studio con interventi di esperti e accademici. Interverranno, tra gli altri, Antonella Polimeni, Rettore dell’Università Sapienza, e Paolo Savona, Presidente della CONSOB18:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati del III trimestre 2024 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2024 (seconda tranche) - Comunicato stampa sulla distribuzione- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini, alle ore 12:00, per la presentazione dei Risultati del 3Q 2024 (Resoconto intermedio al 30 settembre 2024)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive