Fleap autorizzata da CONSOB come responsabile del registro ai sensi del DL Fintech

(Teleborsa) - Fleap ha. Grazie a tale iscrizione, Fleap può offrire al mercato italianodi strumenti finanziari e in particolare: azioni, obbligazioni, titoli di debito di società a responsabilità limitata, ulteriori titoli di debito previsti dall'ordinamento italiano, nonché azioni e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano.Grazie al nuovo ruolo di responsabile del registro, Fleap arricchisce ulteriormente la suite esistente di servizi digitali a supporto dell'impresa offerti tramite la propria piattaforma digitale Fleap,per la digitalizzazione e automazione dei processi societari.Fleap, nata nel 2019 all'interno del Polihub (l'incubatore d'impresa del Politecnico di Milano), è partecipata dae da)."Il provvedimento di iscrizione da parte della CONSOB rappresenta unain ambito societario e finanziario avviato dalla società nel 2019 - ha commentato il- Grazie all'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, Fleap consolida il proprio percorso di digitalizzazione dei servizi societari, semplificando l'interazione tra emittenti, investitori e altri stakeholder".