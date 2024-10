IVS group acquisisce la spagnola Sentil

IVS

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata al 100% D.A.V. (IVS Iberica), ha raggiunto un accordo con Jofermar Coporation per l’acquisizione del suo vending business, Sentil.Sentil, fondata nel 1999, è una delle principali aziende spagnole nel settore del vending, ed è attiva nelle regioni della Navarra, Alicante, Cantabria, Cataluña, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.Questa operazione, spiega una nota, è in linea con la strategia di IVS Group di completare e sviluppare la sua presenza sui mercati europei in cui il gruppo è già attivo.