Renault, ricavi in aumento dell'1,8% nel terzo trimestre

Renault Group

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 conpari a 10.701 milioni di euro, in aumento dell'1,8% rispetto al terzo trimestre del 2023. A tassi di cambio costanti, i ricavi sono aumentati del 5,0%. Ihanno raggiunto i 9.347 milioni di euro, in calo dello 0,5% rispetto al terzo trimestre del 2023.Nel terzo trimestre, ledel Gruppo hanno raggiunto 482.468 veicoli (-5,6%). In Europa, in un mercato in calo del -6,1%, il Gruppo ha immatricolato 328.111 veicoli (-5,3%) e ha confermato la sua terza posizione con una quota di mercato del 9,8%. Le vendite del Gruppo sono aumentate e hanno superato il mercato in Italia (+16,6%), Spagna (+11,9%) e Regno Unito (+11,4%), compensando parzialmente una minore attività in Francia e Germania. Fuori dall'Europa, il Gruppo ha immatricolato 150.217 veicoli (-5,8%)."I nostri ricavi del terzo trimestre stanno iniziando asenza precedenti, con 10 nuovi lanci quest'anno, che rappresentano il 18% delle nostre fatture nel trimestre - ha affermato il- Questa tendenza continuerà nei prossimi trimestri in linea con la graduale introduzione dei veicoli nei rispettivi mercati e accelererà ulteriormente con i 7 nuovi lanci previsti per il 2025"."Questa gamma accattivante e competitiva, con veicoli sia elettrici che ICE e ibridi, dimostra la nostraai veicoli elettrici e rimane un supporto fondamentale per le prestazioni del Gruppo insieme alla riduzione dei costi", ha aggiunto.Renaultper l'anno fiscale 2024: margine operativo del Gruppo superiore o uguale al 7,5%; free cash flow superiore o uguale a 2,5 miliardi di euro.