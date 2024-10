UniCredit, rumors: lavora con Jefferies per hedging su Commerzbank

UniCredit

(Teleborsa) -sta lavorando conper garantirsi unasulle sue partecipazioni esistenti (arrivate al 21%) ine perper qualsiasi mossa futura. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.La banca italiana ha collaborato con Jefferies negli ultimi giorni perutilizzando strumenti finanziari complessi che mitigano il rischio di cali del prezzo delle azioni, scrive l'agenzia.Le mosse di Jefferies in Commerzbank, comprese le recenti transazioni per UniCredit e altri clienti, probabilmente porteranno la banca d'affari statunitense a superare presto lache dovrebbe essere divulgata.UniCredit ha in precedenza utilizzatoper costruire la sua quota in Commerzbank.