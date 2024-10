Commerzbank, Jefferies detiene il 5,33% attraverso derivati

Jefferies Financial Group

(Teleborsa) -, banca d'affari statunitense,di, colosso bancario tedesco, attraverso. Jefferies, che ha superato la soglia di rilevanza del 5% lo scorso 18 ottobre, non detiene alcun diritto di voto connesso alle azioni.La notizia arriva all'indomani delle indiscrezioni sul fatto chehain Commerzbank attraverso contratti finanziari derivati con Jefferies.Guardando aidi Commerzbank, il governo tedesco ha il 12,11% del capitale in azioni, UniCredit il 9,51% in azioni e l'11,70% in derivati,il 7,19% in azioni e lo 0,19% in derivati, Norges il 3,17% in azioni,il 2,78% in azioni e lo 0,23% in derivati,lo 0,25% in azioni e il 6,73% in derivati,lo 0,09% in azioni e il 6,72% in derivati.Secondo indiscrezioni uscite nelle scorse settimane, UniCredit haper costruire la sua quota in Commerzbank.