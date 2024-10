Sesa avvia offerta in opzione delle azioni recedenti

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha confermato che il(in merito alla delibera assembleare per incrementare il voto maggiorato da 2x a 3x) è stato legittimamente esercitato per complessive 826.855 azioni, rappresentative dello 5,33641% del capitale, per unprevista come condizione risolutiva della delibera.Ledi Sesa che non abbiano esercitato il diritto di recesso in misura proporzionale al numero di azioni di cui i soggetti legittimati siano titolari alla chiusura della giornata contabile del 29 ottobre 2024 (record date).In particolare, a ciascuna azione posseduta è attribuito un diritto di opzione, valido per l'acquisto di azioni oggetto di recesso neldi: n. 1 azione oggetto di recesso, ogni n. 17,665 diritti di opzione. Le azioni oggetto di recesso sono offerte in opzione alunitario di 110,20 euro per ciascuna azione oggetto di recesso, che corrisponde al valore di liquidazione.Ilall'offerta entro il quale i soggetti legittimati potranno esercitare i propri diritti di opzione, decorre dal 26 ottobre 2024 al 28 novembre 2024 (estremi inclusi). Qualora dovessero residuare delle azioni oggetto di recesso, la società non procederà a collocare sul mercato le azioni residue.Qualora l'avveramento della condizione risolutiva sia confermato anche all'esito dell'offerta in opzione delle azioni recedenti, la delibera assembleare, così come tutte le relative dichiarazioni di recesso.