Commerzbank, D. E. Shaw & Co. detiene il 5,04% attraverso derivati

Commerzbank

Jefferies Financial Group

UniCredit

BlackRock

Amundi

Bank of America

Barclays

(Teleborsa) -, hedge fund fondato dallo statunitense David E. Shaw,di, colosso bancario tedesco, attraverso. D. E. Shaw & Co., che ha superato la soglia di rilevanza del 5% lo scorso 18 ottobre, non detiene alcun diritto di voto connesso ad azioni.Venerdì è emerso che, banca d'affari statunitense, detiene ildi Commerzbank, sempre attraverso strumenti derivati.Guardando aidi Commerzbank, il governo tedesco ha il 12,11% del capitale in azioni,il 9,51% di diritti di voto tramite azioni e l'11,70% tramite derivati,il 7,19% in azioni e lo 0,19% in derivati, Norges il 3,17% in azioni,il 2,78% in azioni e lo 0,23% in derivati,lo 0,25% in azioni e il 6,73% in derivati,lo 0,09% in azioni e il 6,72% in derivati.