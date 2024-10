Eurostat, Assoutenti: in Italia prezzi gas +16%

(Teleborsa) - Isull’dimostrano il flop del mercato libero, con la fine del regime di maggior tutela che non ha determinato gli effetti sperati sul fronte delle tariffe praticate ai cittadini. Lo afferma, commentando i numeri di"Irispetto allo stesso periodo del 2023, e risultano– spiega il presidente– L’Italia, tuttavia, è il paese che fa peggio di tutti in Ue, registrando tra la prima metà del 2023 e la prima metà del 2024 la più forte crescita deiGli utenti italiani risultano così ingiustamente penalizzati rispetto al resto d’Europa, anche in considerazione della sostanziale stabilità del mercato energetico nel primo periodo dell’anno"."La fine delle agevolazioni fiscali sul gas in vigore fino al 2023 ha di certo, ma i dati Eurostat dimostrano anche il fallimento del mercato libero che, da gennaio 2024, avrebbe dovuto portare benefici economici in bolletta che finora non si sono visti" – conclude Melluso.