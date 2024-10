MAIRE conferma guidance 2024, attesa accelerazione ricavi. Titolo in rally

Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia All-Share

Maire

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,34%.La società, in merito "a taluni contenuti pubblicati su organi di informazione in data 24 e 25 ottobre 2024" ricorda che il CdA, in occasione dell’approvazione dei risultati finanziari al 30 settembre 2024 , ha confermato, come già comunicato al mercato in pari data, la Guidance 2024, avente i seguenti parametri economico-finanziari attesi per l’esercizio in corso.Nel dettaglio, la società attende ricavi di gruppo tra EUR5,7-6,1 miliardi, un Ebitda nel range tra EUR360-405 milioni e investimenti nella forchetta EUR140-170 milioni, mentre le disponibilità nette adjusted sono attese in linea con il dato al 30 settembre pari a EUR362,7 milioni.Inoltre, la società si attende un'accelerazione dei ricavi, per un importo consolidato previsto in almeno EUR1,8 miliardi nel quarto trimestre dell'anno, interamente espresso dal pianificato avanzamento dei progetti già in portafoglio, con un contributo significativo dal progetto Hail and Ghasha.Il margine Ebitda è atteso in linea con il dato relativo ai primi nove mesi dell'anno, pari al 6,5%.La guidance 2024 rappresenta il primo esercizio del piano strategico al 2033.MAIRE precisa altresì che le prospettate acquisizioni di nuovi ordini per un ammontare di €6 miliardi, sono da intendersi aggiuntive ai €3,7 miliardi consuntivati al 30 settembre 2024. La tempistica per la finalizzazione dei relativi contratti ne prefigura il completamento di una parte entro la fine del corrente esercizio, in linea con l’obiettivo di consuntivare acquisizioni di nuovi ordini per un ammontare di circa €6 miliardi, mentre per la rimanente parte se ne prevede la finalizzazione all’inizio del 2025. La finalizzazione di detti nuovi contratti non incide sul raggiungimento della guidance dell’esercizio 2024.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,628 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,923. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,447.