Sesa acquisisce la tedesca Smart Engineering

Sesa,

(Teleborsa) -società leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha acquisito il 55% di Smart Engineering, rafforzando le competenze e le soluzioni software per il settore ingegneristico nel mercato tedesco. L'operazione è stata effettuata tramite Var Group: Smart Engineering si integrerà progressivamente nella business unit Var Industries.Ladi Var Groupè stata costituita nel 2017 con l’acquisizione di Tech Value, ed arricchita con le successive integrazioni nel febbraio 2019 di PBU CAD-Systeme, nel maggio 2021 di Cadlog, nell’ottobre 2023 di TRIAS Mikroelektronik e nel gennaio 2024 di SmartCAE. Nel settore Digital Engineering, Var Group è prevista raggiungere c.a. 60 milioni di euro di ricavi (alla chiusura dell'esercizio al 30 aprile 2025), di cui il 40% all’estero, in prevalenza nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera), con circa 200 dipendenti.Per Sesa, si legge in una nota, si tratta della nona acquisizione dell'anno dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022. L’operazione di partnership si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni., ha dichiarato: “Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software per la progettazione meccanica ed elettronica ed arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni software per il settore engineering, ampliando customer set e capitale umano.attraverso M&A bolt-on, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”.