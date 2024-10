Trawell Co, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Trawell Co

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 14,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 67%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2024 di Trawell Co sono stati(Miami, Rublo/EUR).Tuttavia, si aspettano chedell'azienda. In dettaglio, a TraWell è stata assegnata una concessione per operare presso l'aeroporto di Madrid-Barajas da 60 milioni di passeggeri, il quinto più grande in Europa, è prossima a finalizzare una piccola acquisizione nel Nord Europa, e prevede di aumentare la gamma di servizi offerti a un numero maggiore di aeroporti.