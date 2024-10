Unieuro conquistata dai francesi di Fnac, riapertura dell’OPA su quote residue. Titolo corre in Borsa

Unieuro

FTSE Italia Star

maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici

indice dei titoli del segmento STAR

Unieuro

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.Venerdì si è conclusa l'OPAS lanciata da Fnac Darty con adesioni pari al 67,1% del capitale che, sommato al 4,4% già detenuto, portaitaliana.In ragione dell'avvenuta comunicazione dell'avveramento della condizione soglia minima, è prevista ora la riapertura dei termini, tra il 4 e l'8 novembre, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all' offerta alle medesime condizioni del periodo di adesione."Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell'ampia maggioranza degli azionisti di Unieuro (71,5% del capitale sociale di Unieuro) al nostro progetto di acquisizione, superando la soglia minima che avevamo fissato - ha commentato Enrique Martinez, CEO di Fnac Darty - Siamo convinti che questa operazione creerà un valore aggiunto per tutti i nostri azionisti e partner. Tra il 4 e l'8 novembre è prevista l'apertura di un ulteriore periodo per aderire all'Offerta, che darà la possibilità ad altri azionisti di portare le proprie azioni in adesione all'Offerta. Siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora di lavorare con il team di Unieuro non appena saranno ottenute le autorizzazioni richieste dalla normativa".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,17%, rispetto a -1,72% dell').Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,13.