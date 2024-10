Assicurazioni europee, BofA: buyback diventano la norma con capitale in eccesso

Bank of America

St James's Place

Zurich

Generali

SCOR

(Teleborsa) - Con bilanci solidi come non mai e una generazione di capitale che raggiunge nuovi massimi, i. Lo affermano gli analisti di, evidenziando che - oltre a un dividend yield ben finanziato del 5,4% nel 2024 - circa due terzi delle compagnie assicurative europee ora offrono anche buyback.Il settore offre un, il che significa total capital return superiori al 7% nei prossimi 12 mesi. "Il settore è in buona forma", viene sottolineato in una nota dove viene attuato un downgrade di(entrambi da Buy a Neutral) e vengono modificati una serie di target price (sualzato a 26 euro per azione dai precedenti 25 euro).Le compagnie assicurative europee sembrano "", scrivono gli analisti, con un coefficiente Solvency 2 medio che si dirige verso il 218% a fine 2024. La qualità del capitale è elevata, con l'unica compagnia assicurativa per la quale ci sono preoccupazioni circa lo stock di capitale nel prossimo anno è, ma questo si riflette già nel prezzo depresso delle azioni SCOR.Bank of Americaper la maggior parte delle compagnie assicurative. Una media del 22% di punti all'anno di generazione di capitale operativo 2024-26 può essere ampiamente restituita agli azionisti. Ciò rafforza la fiducia in interessanti rendimenti da dividendi (un pagamento medio del 60% degli utili IFRS) e rafforza la fiducia nelle previsioni di rendimento del capitale. "Ora vediamo circa due terzi del settore pronti a effettuare riacquisti nel prossimo anno, rispetto a poco meno di sei mesi fa", viene evidenziato.