Banco Santander, utile 9 mesi in aumento del 14%

Santander

(Teleborsa) -ha registrato undi 9.309 milioni di euro (+14%) per idell'anno.in ??aumento del 7% (+8% in euro costanti) a 46,2 miliardi di euro, trainati dalla crescita in tutte le attività globali.Il reddito netto daè aumentato dell'8%, attestandosi a 34,7 miliardi di euro, trainato dalla crescita di tutte le attività globali. Il reddito netto daè aumentato del 5%, con buone dinamiche commerciali e maggiore attività dei clienti in tutte le attività globaliGlisu prestiti sono aumentati del 2% con una buona qualità del credito (il costo del rischio è migliorato trimestre su trimestre all'1,18%), sostenuta da buone prestazioni economiche, bassa disoccupazione e tassi di interesse più bassi."Il gruppo continua a registrare una crescita solida e redditizia, con utili per azione in aumento del 19% - ha commentatodi Banco Santander - Stiamo aumentando sia il reddito netto da interessi che il reddito netto da commissioni, la qualità del credito è solida e la nostra trasformazione continua a generare una leva operativa positiva. Ciò riflette la forza della nostra diversificazione tra attività e paesi e i progressi nell'esecuzione della nostra strategia"."A dimostrazione di tale trasformazione, le nostre attività principali Retail e Consumer, che insieme rappresentano oltre il 70% della nostra attività, hanno generato un aumento dell'8% dei ricavi e una diminuzione dell'1% dei costi in euro costanti - ha aggiunto - In un contesto geopolitico sempre più volatile, siamo, raggiungendo tutti i nostri obiettivi e continuando nel 2025".