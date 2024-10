Lucid apre gli ordini per il SUV elettrico Gravity la prossima settimana

Lucid Group

(Teleborsa) -, produttore statunitense di veicoli elettrici, ha annunciato che gli2024 per i clienti negli Stati Uniti. Inizialmente, gli ordini saranno accettati per l'allestimento Grand Touring, con un prezzo a partire da 94.900 dollari, oltre 800 cavalli e un'autonomia stimata di oltre 440 miglia.La produzione della Lucid Gravityè prevista per la fine del 2024, mentre la Lucid Gravity Touring è prevista per la fine del 2025, con un prezzo a partire da 79.900 dollari."C'è una crescente attesa per la combinazione senza precedenti di versatilità, prestazioni, design e capacità a tutto tondo della Lucid Gravity - ha affermato il- Questo è reso possibile in modo unico dalla nostra tecnologia rivoluzionaria. Non vediamo l'ora di portare presto al mondo il SUV più avanzato al mondo".