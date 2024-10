Mondo Tv, accordo con Giochi Preziosi per licensing della serie animata Grisù

Mondo TV France

(Teleborsa) -, parte delè lieta di annunciare il perfezionamento dell’accordo che ha durata fino a Dicembre 2026 con, leader europeo nella produzione e distribuzione di giocattoli.Da metà Novembre 2024 i prodotti del, già in onda sul principale canale kids italiano, RAI YOYO, saranno distribuiti sul mercato italiano, inclusi i canali distributivi diretti del Gruppo Preziosi. I prodotti saranno disponibili anche presso i teatri che ospiteranno il(oltre 30 date in tutta Italia) organizzato dalla fondazione AIDA."Il lancio della campagna licensing contestualmente alla diffusione TV di primario livello genera grandi aspettative di business per il Gruppo Mondo TV", ha commentato l'azienda in una nota.