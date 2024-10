Il calendario 2025 degli eventi societari di Amplifon

Società leader nelle soluzioni uditive

Amplifon

(Teleborsa) - La, ha reso noto in un comunicato il, specificando che in occasione della divulgazione dei risultati del bilancio relativo all’esercizio 2024, nonché della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione relativi all’esercizio 2025 sono previste, nel corso del pomeriggio, apposite conference call con la comunità finanziaria.In linea con la politica dei dividendi, i vertici dihanno anticipato che il mese previsto per ilrelativo all’esercizio 2024 è, sottolineando che tale comunicazione non assume alcuna valenza previsionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione del dividendo.CDA: Approvazione del Bilancio Consolidato e del progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, nonché della proposta di destinazione del Risultato 2024 e della Relazione di Sostenibilità 2024 (Unica Convocazione)Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del Risultato 2024CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 1° trimestre 2025CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 2025CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 3° trimestre 2025