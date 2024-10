Istat, prezzi produzione in calo a settembre

(Teleborsa) -: diminuiscono(era -0,8% ad agosto). Lo rileva l'Istat.diminuiscono dello 0,8% rispetto ad agosto e del 2,7% su base annua (da -1,1% del mese precedente)., i prezzi registrano, invece, una modesta crescitae mostrano una flessionemolto più contenuta (-da-0,5% ad agosto).i prezzi sonoin entrambe le aree, euro e non euro, e flettono dello 0,5% in termini tendenziali (-0,7% area euro, -0,3% area non euro)., rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria(+3,3% sul mercato interno, invariati sul mercato estero).Fra le attività manifatturiere, iriguardano il settoreraffinati (-17,2% mercato interno, -20,7% area euro, -13,2% area non euro). Cali tendenziali su tutti i mercati si rilevano anche pere, altri prodotti della lavorazione di(-1,9% mercato interno, -0,9% in entrambe le aree, euro e non euro) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-1,2% mercato interno, -3,5% area euro, -1,5% area non euro). Per contro iriguardano i settori altree (+3,8% area non euro) e computer, prodotti di elettronica e ottica (+3,7% area euro). Sul mercato interno, dopo l’interruzione di agosto (+0,5%), i prezzi della fornitura di energia elettrica e gas tornano a diminuire su base annua (-3,7%).A settembre 2024, idelle costruzioni perdiminuiscono dello 0,2% su base mensile e dell’1,3% su base annua (era -1,5% ad agosto); quelli diflettono dello 0,4% in termini congiunturali e dell’2,2% in termini tendenziali (da -1,8% del mese precedente).