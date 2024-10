Sesa acquisisce il controllo di Greensun

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto attraverso la controllata PM Service di una partecipazione pari al 66% del capitale di Greensun, rafforzando così le proprie competenze nel settore delle tecnologie per l’efficientamento energetico.Tale acquisizione, spiega una nota, rappresenta lo step iniziale dell’integrazione tra PM Service e Greensun; in seguito, si prevede infatti il concambio delle quote residue del 34% detenute dai soci fondatori di Greensun in PM Service e la fusione per incorporazione di Greensun in PM Service, dando vita ad un operatore di riferimento sul mercato nazionale con ricavi annuali attesi per circa Eu 310 milioni e prospettive di crescita sui mercati europei, ponendo le basi per una valorizzazione autonoma ed ulteriore nel medio-lungo termine.A seguito dell’operazione, Sesa,, manterrà una partecipazione di circa il 70% del capitale della società derivante dalla fusione tra PM Service e Greensun.L’esecuzione dell’operazione è sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla concentrazione da parte dell’autorità nazionale antitrust AGCM.L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa (con un enterprise value su base 4,75x Ebitda) ed il coinvolgimento operativo dei Managing Partners e fondatori di Greensun, che a seguito del concambio resteranno coinvolti a lungo termine nel capitale della società derivante dalla business combination, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni anche a livello europeo.