BBVA, utile record di 7,62 miliardi di euro nei 9 mesi trainato da Messico e Spagna

BBVA

(Teleborsa) - Il gruppo bancario spagnoloha guadagnato un record di 7,62 miliardi di euro da gennaio a settembre, in aumento del 28 percento anno su anno (+44 percento a tassi di cambio costanti). Di questa cifra, 2,63 miliardi di euro provengono dal terzo trimestre del 2023 (+26 percento). Glisono cresciuti ancora di più (+32 percento), a 0,44 euro sulla scia dei programmi di riacquisto di azioni negli ultimi 12 mesi.Una(+11 percento in euro costanti) ha guidato questi risultati. La redditività (ROTE) è salita al 20,1 percento, con una solida posizione patrimoniale (CET1 completamente caricato del 12,84 percento)."Abbiamo pubblicatonei primi nove mesi del 2024, trainati dalle forti dinamiche di attività in due mercati chiave per il Gruppo: Messico e Spagna - ha affermato il- Siamo in testa tra le 15 banche più grandi in Europa, con un rapporto di efficienza record del 39 percento e anche un record di redditività, superando il 20 percento in ROTE. Siamo ottimisti sul futuro. Prevediamo di far crescere il nostro portafoglio prestiti in modo redditizio e di acquisire dimensioni, supportando al contempo famiglie e aziende".