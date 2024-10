BNP Paribas, terzo trimestre in crescita grazie all'investment banking

BNP Paribas

(Teleborsa) -, colosso bancario francese, ha registratoin crescita del 2,7% neldel 2024 a a 11.941 milioni di euro, grazie al modello di business diversificato e integrato; ottime performance di Corporate & Institutional Banking (CIB) con un +9% e di Investment & Protection Services (IPS) è con un +4,9%, mentre Commercial, Personal Banking & Services (CPBS ha segnato un -2,6% ed è stabile (-0,1%) al netto del margine di intermediazione legato alle vendite di veicoli usati in Arval. L'è stato pari a 2.868 milioni di euro, in crescita del 5,9%.Il margine di intermediazione diè in significativa crescita (+9,0%/3T23) grazie all'effetto combinato delle ottime performance delle tre linee di business. In particolare, Global Banking (+5,9%/3T23) è trainato dalle attività di Capital Markets nell'area EMEA (+12,4%8/3T23) e dell'Advisory nell'area EMEA, nonché dalle attività di Transaction Banking nelle Americhe e nell'area APAC. Global Markets (+12,4%/3T23) beneficia della significativa crescita delle attività di Equity & Prime Services (+13,2%/3T23) e delle attività di FICC (+11,8%/3T23). Infine, Securities Services (+6,6%/3T23) cresce, sostenuto dal margine d'interesse netto e dalla crescita dei depositi."Questisono il frutto dalla performance commerciale delle nostre divisioni operative e dimostrano la capacità del nostro Gruppo di crescere, mantenendo al tempo stesso una gestione rigorosa dei rischi e delle risors - ha commentato il- Il terzo trimestre, in particolare, illustra la capacità di CIB di acquisire quote di mercato e la dinamica commerciale di buon livello della nostra divisione IPS, in particolare nell'Assicurazione e nell'Asset Management. Le nostre banche commerciali dovrebbero gradualmente beneficiare del cambiamento favorevole del contesto dei tassi di interesse. Su questa base, confermiamo la nostra traiettoria per il 2024 e rimaniamo concentrati nel perseguire il nostro sviluppo a lungo termine, in particolare con la prevista acquisizione di AXA IM, un'iniziativa di grande rilievo che riposiziona strategicamente IPS all'interno del Gruppo".BNP Paribas: ricavi in aumento di oltre il 2% rispetto ai ricavi del 2023 (46,9 miliardi di euro), effetto forbice positivo, costo del rischio inferiore a 40 pb e utile netto di Gruppo superiore all'utile netto distribuibile del 2023 (11,2 miliardi di euro).