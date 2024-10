Francia, prezzi alla produzione ancora in calo a settembre

(Teleborsa) - A2024, icomplessivi nell'sono diminuiti leggermente nell'arco di un(-0,2% dopo +0,1% ad agosto e +0,2% a luglio). I prezzi alla produzione sono rimasti pressoché stabili per i prodotti venduti sul mercato francese (-0,1% dopo +0,3%) e hanno continuato a diminuire per quelli destinati ai mercati esteri (-0,4% dopo -0,3% ad agosto). Lo ha comunicato l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE)., i prezzi alla produzione industriali francesi sono scesi per il quindicesimo mese consecutivo (-5,8% dopo -5,1% ad agosto e -4,3% a luglio). Erano superiori del 18% rispetto al loro livello medio del 2021.Escludendo l', i prezzi alla produzione nell'industria francese sono rimasti pressoché stabili nell'arco di un mese (-0,1% dopo la stabilità ad agosto) e pressoché stabili anche nell'arco di un anno (-0,1% a settembre dopo +0,2% ad agosto).