Societe Generale, cambi al top management dopo terzo trimestre in forte crescita

Societe Generale

(Teleborsa) - La banca franceseha chiuso ildel 2024 conpari a 6,8 miliardi di euro, in crescita del +10,5% rispetto al Q3 231, trainati in particolare dal forte rimbalzo del reddito da interessi netti in Francia, in linea con la stima di fine anno, e da un'altra solida performance di Global Banking e Investor Solutions, in particolare in Equities e Transaction Banking. L'si è attestato a 1.367 milioni di euro (in forte crescita rispetto ai 295 di un anno fa), pari a un Return on Tangible Equity (ROTE) del 9,6%."Stiamo pubblicando. Ciò dimostra che stiamo eseguendo il nostro piano strategico che sta influenzando i nostri risultati in modo positivo e tangibile - ha commentato il- I nostri ricavi sono in aumento grazie alla solida performance delle nostre attività con un forte rimbalzo del reddito da interessi netti in Francia e un altro notevole contributo di Global Banking e Investor Solutions. Le spese operative sono stabili e il costo del rischio è contenuto. Stiamo registrando un netto miglioramento del rapporto costi/ricavi e della redditività, e il nostro coefficiente patrimoniale continua a rafforzarsi"A seguito di una proposta di Slawomir Krupa, il CdA ha approvato laa due: Slawomir Krupa Amministratore Delegato e Pierre Palmieri, Vice Amministratore Delegato. Philippe Aymerich, Deputy Chief Executive Officer, lascerà il suo incarico il 31 ottobre 2024. Come parte di questo cambiamento, Slawomir Krupa assumerà la supervisione diretta delle attività di Retail Banking in Francia (SG Network e BoursoBank), Private Banking e InsuranceBertrand Cozzarolo e Thierry Le Marre vengono nominati Co-Head della rete SG Retail Banking in Francia, a partire dal 1° novembre 2024. Mathieu Vedrenne viene nominato Head of Private Banking activities, a partire dal 1° novembre 2024.viene nominatodel Gruppo, a partire dal 7 gennaio 2025.