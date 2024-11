Banco BPM, Morningstar DBRS migliora trend a positivo

Banco BPM

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Morningstar DBRS (DBRS) ha rivisto oggi da ‘Stabile’ a ‘Positivo’ il Trend del rating sui Depositi a lungo termine di, confermando al contempo i rating di questa tipologia, sia a lungo che a breve termine.Questa azione di rating, spiega una nota, fa seguito al miglioramento del Trend sul Long-Term Foreign e Local Currency Issuer Rating dell’Italia, da ‘Stabile’ a ‘Positivo’, avvenuta in data 25 ottobre 2024, con contestuale conferma del rating sovrano a BBB (high).Il 18 aprile 2024, ricorda la nota, DBRS aveva già migliorato, da ‘Stabile’ a ‘Positivo’, sia per il breve che per il lungo termine, il Trend del Rating Emittente e del rating sul debito senior di Banco BPM Ne consegue che il rating sui Depositi a lungo termine di Banco BPM è ora pienamente allineato alla recente valutazione dell’Italia, mentre il Trend ‘Positivo’ dei rating Emittente/rating sul debito senior riflette i miglioramenti raggiunti dal Gruppo nella redditività e nella qualità del credito, nonché l'impegno a raggiungere ulteriori progressi con l'attuazione del Piano Strategico.La decisione odierna di DBRS, si legge in una nota, consolida ulteriormente la posizione di Banco BPM nella categoria Investment Grade, all’interno della quale anche le altre agenzie di rating hanno recentemente riconosciuto il rafforzamento del profilo finanziario del Gruppo, in particolare su redditività, qualità degli attivi e capitalizzazione, assieme alla solida posizione di funding e liquidità del Gruppo.