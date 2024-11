Commerzbank avvierà buyback da 600 milioni di euro dopo la trimestrale

Commerzbank

(Teleborsa) - Il board di, importante banca tedesca, hapianificato, dopo aver ricevuto l'approvazione della Banca centrale europea (BCE). Si tratta del terzo programma di riacquisto dal 2023.Il riacquisto della prima tranche, che vale, inizierà dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre (prevista per il 6 novembre). Si prevede che il riacquisto sarà completato. Commerzbank riscatterà le azioni riacquistate. Il riacquisto fa parte del ritorno di capitale per l'esercizio finanziario 2024, che consisterà nel pagamento di un dividendo e nel riacquisto di azioni in due tranche."I nostri azionisti possono contare su di noi - ha affermato la- Restituiremo almeno il 70% del nostro risultato netto per l'anno finanziario 2024, ma non più del risultato netto dopo la deduzione dei pagamenti delle cedole AT1. Implementando costantemente la nostra strategia,".