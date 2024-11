Target Net Zero: il Gruppo BPER con le imprese per la transizione energetica

Gruppo BPER

(Teleborsa) - Ilaffianca e supporta gli imprenditori impegnati nel processo di, sia per quanto riguarda il corretto adempimento alle nuove normative nazionali ed europee, che stabiliscono parametri di azione e rendicontazione ancora più stringenti, sia per consentire di presentarsi al mercato con profili di sostenibilità competitivi.La nuova piattaforma digitale, erogata dalla società di ingegneria, specializzata in sostenibilità ed energia, fornisce alle PMI gli strumenti per calcolare le proprie emissioni e le supporta nella redazione del proprio piano di transizione energetica. Si tratta di un progetto nato dall'attività didel Gruppo BPER, coordinata dall'Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione, che ha coinvolto direttamente un campione di clienti che hanno partecipato e guidato le fasi iniziali di sperimentazione.permette, in dettaglio, di: misurare la carbon footprint della PMI, ovvero l’impatto sull’ambiente dell’emissione diretta e indiretta di gas effetto serra; definire per l’impresa un obiettivo di riduzione delle emissioni in linea con gli standard internazionali; costruire un piano di azione basato su interventi di miglioramento in ottica di riduzione consumi ed emissioni, identificati da esperti in consulenza energetica, sulla base delle migliori sinergie costi/rendimenti; quantificare in via preventiva gli interventi e investimenti in termini tecnici, economici e di sostenibilità; identificare fornitori in grado di fornire e implementare gli interventi necessari.Tramite questo nuovo strumento, il Gruppo BPER intende supportare le PMI nella redazione del proprio piano die accompagnarle con la consulenza e attraverso finanziamenti green allineabili alla tassonomia europea a supporto degli investimenti necessari.Leproposte prendono in considerazione numerosi aspetti, quali il settore di operatività, la dimensione dell’azienda, la localizzazione dei siti produttivi, le fonti energetiche adottate ecc., generando una roadmap di investimenti che individua un percorso semplice, dimostrabile e monitorabile."BPER è sempre in prima linea nell’affiancare le aziende nel loro percorso di transizione sostenibile – ha dichiarato, Chief Retail & Commercial Bank Officer di BPER – La recente Direttiva europea ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, recepita dal nostro ordinamento, stabilisce obblighi precisi ai quali le aziende devono attenersi. Per questo per noi è importante essere tempestivi nel fornire il supporto necessario alle imprese per adeguarsi alle normative, ma anche per presentarsi al mercato con profili di sostenibilità adeguati e apprezzati da clienti e controparti"., Chief Operating Officer di Bluefoundation, ha aggiunto: "In Bluefoundation, crediamo che le PMI possano diventare leader nella sostenibilità, grazie ad una struttura snella e con l'ausilio di strumenti adeguati. Target Net Zero è una testimonianza del nostro impegno nel rendere la decarbonizzazione accessibile e praticabile per tutte le aziende. Fornendo le risorse, le conoscenze e gli strumenti necessari, non solo aiutiamo le PMI a ridurre la loro impronta di carbonio, ma le mettiamo anche in condizione di prosperare in un'economia “a basse emissioni”. Insieme a BPER e alle grandi imprese in contatto con le loro filiere, possiamo portare un cambiamento significativo e costruire un futuro sostenibile".