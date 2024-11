Volvo Cars, le vendite globali aumentano del 3% a ottobre

(Teleborsa) -ha registrato2024, inrispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento delle vendite è stato trainato principalmente dalle ottime performance dei modelli elettrificati in Europa. Le vendite negli Stati Uniti e in Cina sono diminuite, ma le performance della gamma elettrificata sono state "solide", si legge in una nota.Le vendite didell'azienda, modelli completamente elettrici e ibridi plug-in, sono cresciute del 40 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e hanno rappresentato il 48 percento di tutte le auto vendute durante ottobre. La quota di auto completamente elettriche ha costituito il 22 percento di tutte le auto vendute nel mese.Le vendite totali per il periodosono ammontate a 622.608 auto a livello globale, con unrispetto allo stesso periodo del 2023.In, le vendite hanno raggiunto le 30.167 auto a ottobre, in aumento del 21 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite dei modelli elettrificati di Volvo Cars sono aumentate del 46 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e la quota di modelli elettrificati ha rappresentato il 66 percento di tutte le auto vendute in Europa durante ottobre.A ottobre, laè stata ilcon 19.846 unità (2023: 20.212), seguita dalla XC40/EX40, con 14.088 unità (2023: 17.022) e dalla XC90 con 8.517 unità (2023: 7.961).