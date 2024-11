Il calendario 2025 degli eventi societari di Prysmian

Gruppo specializzato nella produzione di cavi

(Teleborsa) - Il, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2025 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti, specificando che lo stacco dell’eventuale dividendo sarà nel mese di aprile.CDA: Relazione Annuale Integrata 2024 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodoAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2024 (unica convocazione)CDA: Risultati del I trimestreAppuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodoCDA: Relazione finanziaria semestraleAppuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodoCDA: Risultati del III trimestreAppuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo