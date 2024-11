Piaggio presenta il nuovo Porter NPE: è il primo city truck full electric

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha, in occasione della fiera Ecomondo di Rimini.La gamma di veicoli commerciali Piaggio si amplia così con, pensate per rispondere al meglio alle specifiche esigenze della mobilità intra-city, grazie alla combinazione di dimensioni compatte unite ad una capacità di carico di almeno una tonnellata, particolarmente elevata per la sua categoria.La nuova gamma di Porter elettrico è prodotta negliIl sistema di propulsione elettrica spinge Porter NPE fino a una velocità massima di 90 km/h, in linea con la missione di utilizzo del nuovo city e-truck. Allo stesso modo, è quella che si richiede a un mezzo che vuole riunire in sé, e combinare tra loro, valori di prestazione come la portata a telaio fino a 1.055 kg, con dimensioni ridotte, agilità e facilità di utilizzo.