Prysmian, downgrade di Morgan Stanley. Barclays e JPMorgan alzano TP

(Teleborsa) - A Piazza Affari focus su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, dopo chesul titolo.ha tagliato la raccomandazione a "" da "Overweight", riducendo il target price aper azione dai precedenti 70 euro, affermando che la società è "as good as it gets" e prevedendo che la crescita degli utili rallenterà dopo due anni forti.Tra le altre case d'affari,ha incrementato il target price aper azione dai precedenti da 74 euro, mentreha alzato il target price aper azione dai precedenti da 75 euro.In avvio di seduta, Prysmian è il, attestandosi a 63,22 euro, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 62,51 e successiva a quota 61,81. Resistenza a 63,63.