Prysmian, JPMorgan alza target price. Non vede impatti da elezioni USA

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 75 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la" sul titolo.A seguito dei risultati del terzo trimestre della scorsa settimana, gli analisti hanno aggiornato il modello. Mantengono le stime sull'EBITDA rettificato, mentre la riduzione di alcune voci extra-operazionali (principalmente l'aliquota fiscale) porta a unrettificato per il 2024/25.Viene spiegato che i risultati di Prysmian sono stati in linea con le aspettative, ma. I settori legati alla catena del valore dell'elettricità e delle Telecomunicazioni hanno registrato una solida performance, compensando la debolezza del settore Industriale e i venti contrari legati ai tassi di cambio."Nonostante la presenza significativa di Prysmian nel mercato statunitense,sulle prospettive di crescita dell'azienda - si legge nella ricerca - Riteniamo che una possibile vittoria di Harris continuerebbe a favorire l'elettrificazione, mentre una potenziale vittoria di Trump potrebbe favorire i grandi produttori nazionali, come Prysmian, rispetto alle importazioni di cavi negli Stati Uniti".