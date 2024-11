Buzzi, BofA abbassa target price e conferma Buy

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato a "" lasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, abbassando ilper azione dai precedenti 54 euro per azione.Gli analisti evidenziano che le vendite del terzo trimestre pari a 1,13 miliardi di euro (-2% anno su anno) sono state in linea con le loro stime e il consensus. Nonostante la debolezza dei volumi, Buzzi ha confermato la sua guidance annuale di EBITDA sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Ciò èconsiderando le recenti preoccupazioni sull'impatto delle cattive condizioni meteorologiche.BofA haper il 2024/26 (-1,5%) per tenere conto di effetti valutari più negativi, tra cui Russia, Brasile e per la JV messicana. Ciò è in parte compensato da stime di base più ottimistiche per l'Europa orientale, inclusa la Polonia. Le stime EBITDA riviste per il 2025-26 rimangono 2% al di sopra del consensus.Secondo gli analisti, Buzzi rimane "un modo estremamente economico per ottenere un'(oltre la metà dell'EBITDA e 2/3 della valuation)", si legge nella ricerca.