Eurozona, recupero PMI servizi alimenta speranza su ripresa di fine anno

(Teleborsa) -, che appare più brillante di quanto segnalato nella stima preliminare e segnala ladell'economia europea a fone anno. Lo rivela l'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta da Hamburg Commercial Bank pernella Zona Euro a ottobre, risultando superiore anche ai 51,4 del mese precedente. Parallelamente,della stima preliminare e si confronta con i 49,6 del mese precedente. Un ritorno alla crescita, dal momento che l'indice si è portato sopra la soglia critica dei 50 punti che separa una fase di contrazione (sotto) da una di espansione (sopra).Per quanto riguarda ledell'Area Euro,vede aumentare ildai 50,3 preliminari e rispetto ai 50,5 precedenti. Lavede aumentare ildai 51,4 preliminari e rispetto ai 50,6 del mese precedente. Laregistra un aumentodai 48,3 della stima preliminare, ma in calo rispetto ai 49,6 del mese precedente."Crescita e stabilità non sono le prime parole che assoceresti all’attuale situazione economica dell’eurozona. Eppure, questoè esattamente quanto ildai primi mesi dell’anno", spiega, Chief Economist di Hamburg Commercial Bank, aggiungendo che "la modesta espansione del terziario è stata"."L’aumento dei salari si traduce in maggiore consumo privato, che da supporto al terziario, il chesul fatto che le aziende terziarie continueranno ad accrescere la loro attività. Prevediamo inoltre una probabile ripresa dei nuovi ordini, che negli ultimi due mesi si sono alquanto ridotti", segnala l'analista, proseguendo "la, basata su indicatori quali il PMI e diversi altri, segnala una leggera contrazione, ma unase nei prossimi due mesi il settore manifatturiero migliora e per questo ottobre fornisce una certa speranza, seppure molto provvisori".