Invitalia premiato dall’Università di Pavia per azzeramento del gender pay gap e leadership in diversità e inclusione

(Teleborsa) - L'ha premiato, al primo posto nella categoria dedicata alla, nell’ambito del, che attribuisce un riconoscimento alle aziende italiane sulla base dei loro report di sostenibilità.Giunta allal’iniziativa è stata organizzata in collaborazione conprogetto diche da anni è rivolto alla promozione del bilanciamento di genere e della culturaall’interno delle imprese italiane.I report di sostenibilità sono stati suddivisi in quattro categorie: aziende molto grandi, grandi, aziende che hanno sottoposto il report su base volontaria enella categoria relativa alle tematiche riguardanti diversità e inclusione.L’Agenzia è costantemente impegnata a rafforzare il proprio percorso di: nel 2023 si è dotata di una Policy e di un Piano strategico di sostenibilità 2024-2026 con diversi target relativi alle tematiche D&I che hanno concorso all’assegnazione del premio.Tra questi, l’azzeramento delcheha raggiunto nel 2024, in anticipo di due anni rispetto al Piano strategico di sostenibilità, annullando la differenza retributiva tra uomini e donne a parità di inquadramento e raggiungendo così la completa equiparazione retributiva.Per quanto riguarda il bilanciamento di genere, il. Più in generale, in Invitalia le donne rappresentano oltre il 50% di tutti i dipendenti e superano il 40% nelle posizioni manageriali. Negli ultimi due anni la presenza delle donne in ruoli gestionali è cresciuta di circa il 60%.