S&P: Barclays e Santander guidano le operazione di SRT delle banche europee

(Teleborsa) - Le operazioni di(Significant Risk Transfer, SRT) sono unae del rischio delle banche europee, e i maggiori istituti di credito del Vecchio Continente dominano i volumi di emissione, guidati da. Lo afferma S&P Global Ratings in un reports sul tema. Anche alcune banche di medie dimensioni sono attive rispetto alle dimensioni dei loro bilanci."Riteniamo che l'man mano che altre banche cercheranno di gestire i loro portafogli di credito in modo più attivo attraverso l'implementazione degli standard definitivi di Basilea III", ha affermato, analista del credito di S&P Global Ratings.Il report evidenzia che gli SRT hanno un. Ad esempio, Barclays ha dichiarato nei suoi risultati del secondo trimestre del 2024 di aver dichiarato circa 250 milioni di sterline di perdite su crediti dal 2016 tramite i suoi SRT. Analogamente,ha segnalato accantonamenti per perdite su crediti su due particolari esposizioni aziendali nei suoi utili del terzo trimestre 2024 e ha affermato che circa il 70% di questa somma è stato mitigato da coperture di concentrazione del credito. Isono il, ma S&P vede un'attività crescente in altre classi di attività wholesale e nei prestiti al dettaglio.Secondo S&P, gli SRT ben progettati sono uno strumento efficace per la gestione del capitale e del rischio. "Integrano misure simili, tra cui loan syndication e rading position hedge - si legge nel report - Non vediamo un rischio materiale che una banca diventi eccessivamente dipendente dagli SRT in considerazione dellee dei, tra cui il requisito del coefficiente di leva finanziaria".Un altro aspetto importante è che gli SRT contribuiscono al