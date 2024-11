Banco Desio, utile 9 mesi cresce a doppia cifra

Banco Desio

registra undei primi 9 mesi del 2024 pari ad Euro 116,4 mln in aumento del 20,9% sullaperformance ordinaria (-48,4% tenendo anche conto delle poste straordinarie dei primi 9 mesi del 2023, pari ad Euro 130,8 mln).Crescita dei(+11,5%) con margine di interesse (+10,0%) e commissioni nette (+8,6%) in aumento; tenuta del costo del rischio pari a 22 bps vs 36 bps nei primi 9 mesi del 2023.annualizzato al 11,7% e Cost income ratio al 54,9%.ordinaria a 11,7 miliardi di euro (+0,1% rispetto a YE 2023) con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso del periodo di riferimento per 1,5 miliardi di euro;in aumento pari ad Euro 14,9 miliardi (+0,6%); Raccolta indiretta pari ad Euro 22,0 miliardi (+9,7%, di cui clientela ordinaria in aumento del 10,2%).Stabile incidenza dei: NPL ratio lordo al 3,3% e netto all'1,8% (rispettivamente pari al 3,3% e all'1,7% a YE2023).Ulteriore rafforzamento di 48 bps con CET1 al 17,67% e TCR al 18,45%.