Rheinmetall punta a fascia alta del margine operativo dopo vendite record

Rheinmetall

(Teleborsa) -, produttore tedesco di armi, chiude il. La situazione di mercato "molto dinamica" nel settore militare vede una domanda elevata e continua da parte delle forze armate della Germania e delle nazioni partner dell'UE e della NATO, nonché gli aiuti in corso per l'Ucraina. Tuttavia, il settore civile del Gruppo è rimasto leggermente al di sotto dell'anno precedente. Il Gruppo ha ottenuto un significativo miglioramento del free cash flow operativo con pagamenti anticipati ai clienti di grandi volumi.A causa dello sviluppo aziendale previsto nel quarto trimestre del 2024, il Gruppo conferma le sue previsioni di vendite e utili per l'anno fiscale 2024. Rheinmetall punta ora a un"Rheinmetall è necessaria, come dimostrano i nostri numerosi ordini di successo - ha commentato il- Stiamo vivendonel Gruppo. Abbiamo avviato collaborazioni pionieristiche e abbiamo progetti promettenti in molti paesi, ad esempio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Italia e in Ucraina. Abbiamo importanti ordini in cantiere, che garantiranno un'ulteriore crescita delle vendite negli anni a venire. Inoltre, stiamo costruendo nuovi stabilimenti di produzione, espandendo massicciamente le nostre capacità e realizzando acquisizioni strategiche. Questo ci avvicinerà al nostro obiettivo di diventare un campione globale nel settore della difesa".Le vendite deisono aumentate di 1.650 milioni di euro o del 36% a 6.268 milioni di euro. Il risultato operativo è ammontato a 705 milioni di euro, in aumento di 295 milioni di euro o del 72% rispetto ai 410 milioni di euro dell'anno precedente. L'utile per azione dalle attività continuative è migliorato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente da 4,88 a 7,32 euro. Il free cash flow operativo è aumentato significativamente rispetto all'anno precedente di 527 milioni di euro a 99 milioni di euro, dopo essere stato pari a -428 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente.