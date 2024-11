Snam, Venier: filing Antitrust per Edison Stoccaggi settimana prossima, closing ALNG a dicembre

Snam

(Teleborsa) - Dopo l'accordo per l'acquisizione del 100% dia luglio, Snam presenterà a breve i, probabilmente "", mentre il closing dell'operazione su Adriatic LNG è atteso "a inizio dicembre" dopo il via libera della Commissione UE ricevuto martedì. Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella call con gli analisti di commento ai risultati dei primi nove mesi del 2024 . La società "continua a guardare allacon operazioni come quelle di Edison Stoccaggio e Adriatic LNG", ha aggiunto.Per quanto riguarda il mercato del gas, l'AD ha spiegato che "la domanda globale è stata in aumento di circa il 3% anno su anno, guidata dalla ripresa della domanda industriale e dall'Asia, mentre la domanda di gas italiana nei nove mesi è di circa 43 bcm (-2,7% anno su anno), guidata dalla debole produzione termoelettrica nel primo semestre e dal clima mite. Ilè a 31,8 €/MWh nei 9 mesi (-20% anno su anno) con un, sostenuto da fondamentali più elevati e tensioni geopolitiche".Snam sta "progredendo nella nostra ambizione di diventare un operatore infrastrutturale multi-molecolare paneuropeo". Per quanto riguarda l', i. I livello di stoccaggio sono al 98,5%, con circa 14 bcm di gas che rappresentano circa un terzo dei consumi invernali di gas italiani."I lavori persono completati all'80% (onshore quasi al 100% e offshore oltre il 70% completati), con il terminale che sarà operativo entro il primo trimestre del 2025, mentre l'", ha detto Venier.Sempre sul fronte del, sono statie circa il 25% della domanda di gas è coperta da GNL (di cui 1/3 USA, 1/3 Qatar, 1/4 dall'Algeria e il resto da altre fonti).